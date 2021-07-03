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福島核電站廢料集裝箱 出現腐蝕或凹陷

2021-07-03 列印
■東電公司四月中開始對逾五千個裝有同等污染程度核廢料的集裝箱進行檢查。
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　　日本的核廢問題再傳來壞消息。繼早前排放核廢水入海後，日本東京電力公司近日再發佈消息稱，福島第一核電站內用於存放核廢料的集裝箱出現腐蝕或凹陷，問題集裝箱數量多達五百四十八個，其中一個集裝箱更曾發生洩漏。東電稱，已用玻璃纖維膠帶對相關集裝箱進行了修復和強化。日本放送協會（NHK）報道，本年三月福島第一核電站方面發現，站內用於堆放核廢料區域的核輻射量出現異常，後確認是一座儲存核廢料的集裝箱已被腐蝕，並發生了洩漏。

　　東電表示，發生洩漏的集裝箱內含有放射性物質的污水已流出，並積聚在集裝箱周圍，他們用吸水墊進行了清理和擦拭，並已經用含有玻璃纖維的膠帶，對問題集裝箱進行了修補。並稱受此影響原定在六月底結束的檢查工作，將推遲至七月底。





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