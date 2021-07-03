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拜登夫婦視察塌樓災場 安慰受害者家屬

2021-07-03 列印
拜登夫婦視察塌樓災場 安慰受害者家屬
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　　美國總統拜登周四偕同第一夫人吉爾南下前往佛羅里達州塌樓災場視察，了解救援行動及與死難者和失蹤者的親人會面，以自己曾經痛失親人的經歷安慰他們，並對他們說：「永遠不要放棄希望。」他又讚揚參與搜救行動的緊急部門人員，向他們致以感謝。同日首都華盛頓特區有一座興建中的五層樓宇在大雨中倒塌，導致一名建築工人被埋，多人受傷。佛州塌樓慘劇發生至今超過一周，仍有一百四十多人失蹤，懷疑被埋在瓦礫底下。搜救緩慢令親屬愈發不滿，拜登與他們閉門會面，並以個人經歷向這些災民表達感同身受，答應為其禱告並給予他們支持。



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