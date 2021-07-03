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刻意早過貝索斯上太空 布蘭森爭做「太空人001」

2021-07-03 列印
布蘭森
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　　英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）創立的太空探索公司維珍銀河（Virgin Galactic）周四宣佈，布蘭森最快會於本月十一日乘坐 「太空船二號」系列的「團結號」（SpaceShipTwo Unity）進行太空旅遊。如果一切順利，布蘭森將會搶先他的對手、全球最大網上零售集團亞馬遜的創辦人貝索斯早九天上太空。

　　已屆七十歲的布蘭森在社交平台Twitter發表視像講話，正式公佈升空計劃，並把自己稱為「太空人001」。外界很自然把他與貝索斯作出比較，而且相信他是刻意搶先貝索斯一步出發，但布蘭森說，他沒興趣與其他人競賽。他更指：「經過十六年的研究、工程和測試後，維珍銀河代表着新的商業性太空事業的先鋒，準備把太空開放給人類。我真的相信，太空是屬於我們所有人的。」不過，事實上，兩人自二○○○年代初以來，一直爭相研發、試驗及發射次軌道火箭，以便接載遊客上太空旅遊。





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