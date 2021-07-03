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東奧夜間賽事擬禁觀眾入場

2021-07-03 列印
　　日本《讀賣新聞》周五報道，在新冠疫情蔓延持續令外界憂心之際，東京奧運主辦單位傾向於晚間活動和大型場館禁止觀眾入場。首相菅義偉周四表示，舉行沒有任何觀眾的奧運是一種可能，政府將在下周定奪，屆時也將決定是否解除對東京和其他地區實施的各類緊急事態宣言措施。

　　菅義偉重申，考慮到疫情再度擴大，東京奧運沒有觀眾也是可能的，他將在國民安全、安心最優先的基礎上來作出應對。報道指，鄰近東京的千葉縣和埼玉縣知事一直游說中央政府，禁止觀眾參加在他們當地舉行的夜間奧運活動。



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