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機械狗與BTS合體 上演跳舞Show

2021-07-03 列印
機械狗與BTS合體 上演跳舞Show
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　　最近研發機械狗Spot的美國波士頓動力被南韓現代集團收購，現代為了慶祝波士頓動力的加入，將波士頓動力旗下的機械狗Spot及機械人，搭配南韓男偶像團防彈少年團（BTS）的歌，並與防彈少年一同秀舞技。由影片中可見，七台黃色機械狗跟着舞曲的節拍流暢的舞蹈。不過，原來和人類練舞一樣，全賴工程師多次編排和改版軟件才可成功，有了防彈成員和機械狗一同入鏡，影片上線一天的點擊率，就飆破四百八十萬人次。



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