梵蒂岡起訴十人涉敲詐貪污 包括意大利樞機主教

於二〇一九年七月，梵蒂岡教廷與意大利執法部門展開調查，揭發有人組織操弄金融市場，而在過程中導致教廷蒙受巨額損失。梵蒂岡周六證實，起訴十人連串罪名，包括敲詐、貪污、詐騙、偽造文書、虧空公款和濫權等。被告中更包括一名意大利樞機主教。當局證實，涉案的意大利樞機主教貝丘（Giovanni Angelo Becciu），被控以虧空公款、濫權和行賄等罪名。控罪指他涉嫌挪用教廷的款項，資助兩名兄弟做生意。教宗方濟各已於去年把他罷免。據了解，曾在梵蒂岡監督部與貝丘的前助手一起工作的另外兩名官員，也將一同受審。已屆七十三歲高齡的貝丘於上周六發表聲明，堅稱自己清白，並聲稱「自己是一場針對他的陰謀的受害者」。據報，他二〇一八年獲委任為樞機主教，曾任聖人封聖事務的主管，二〇一一年起加入梵蒂岡聖座國務院，其權位相當於國家的幕僚長。