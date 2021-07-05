近日亞洲步入颱風及雷雨季，日本靜岡縣熱海市出現因暴雨引發的山泥傾瀉。據報，多間房屋和汽車被沖走，目前大約二十人仍失蹤。日媒指，受貝烏鋒的影響，從上周五到周六在關東和東海地區向太平洋一帶出現了破紀錄大雨。周六上午十時半左右於熱海市伊豆山發生山泥傾瀉，大量泥土沙石從山坡湧下，多達一百三十間民房被毀，至少兩名女性死亡，十九人獲救，但仍有約二十人失蹤。獲救居民於當日上午十一時後已被疏散，並將轉移至熱海中學。當局派出約一千名自衞隊人員及警察搜救，但早上因持續暴雨，救援一度暫停。市政府已向約兩萬戶居民發出最高級別的防災警戒。