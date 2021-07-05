菲載有92人軍機墜毀 至少17死40人獲救

菲律賓軍方高層證實，一架載有九十二人的軍機周日在菲律賓南部失事墜毀，暫時未確定傷亡數字，初步知道最少有十七人死亡，有四十名生還者獲救。當局已出動大批救援人員趕到墜機現場，進行搜救。軍方將領蘇比賈納拿說，出事的是一架「C-130」軍機，肇事軍機上的人，許多都是最近才完成基本軍事訓練畢業的新兵，本來被派往偏遠的霍洛島服役。救援人員至今從著火的殘骸中救出大約四十名生還者，把他們送往醫院救治。當局正調查軍機出事的原因。