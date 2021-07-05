十分鐘吃34個包 美漢堡大胃王現「雙冠軍」

美國華盛頓一年一度舉辦的漢堡大胃王比賽，本年出現雙冠軍。稱霸七年的女大胃王斯凱勒和去年拿下亞軍的肯尼迪，今次兩人的賽果相同，均在十分鐘內吃下三十四個漢堡。最終二人一同平分港幣三萬三千九百多元的獎金。據漢堡大胃王比賽的主辦方Z burger的官方Twitter上的影片可見，主持人在賽後訪問斯凱勒已奪冠七年，而有六年獨自奪冠，這次與肯尼迪分享的感受。斯凱勒笑言「我不在乎。」問及肯尼迪終於「登頂」，並和六連霸的斯凱勒齊名的感覺時，肯尼迪就回答：「很飽。」據報，奪冠七年的斯凱勒，去年的戰績是十分鐘吞下三十五個漢堡，不過今年已成四子之母的她，成績下降了一個。