墨西哥灣現「海面著火」奇景

上周六清晨時份在墨西哥灣出現一個名副其實的「火海」。據墨西哥國營石油公司Pemex公司表示，位於墨西哥灣的一個離岸鑽油台附近有一條海底輸送管出現氣體洩漏，並引發火警，導致「海面著火」的奇景。火警於當地時間上周六清晨五時十五分左右發生，到早上十時四十五分被撲滅。據網上流傳片段可見，只見到墨西哥坎佩切對開海域的海面上出現一個橙紅色的圓圈，而火燄一邊在海上浮動，一邊好像火山岩漿一樣在冒泡。由於它呈圓形，有人把它稱為「火眼」。Pemex表示，正調查出事原因。