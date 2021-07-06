白宮辦國慶派對 拜登籲國民接種疫苗

美國總統拜登周日晚上偕同夫人吉爾在白宮草坪上主持盛大慶祝派對，雖然政府推動的疫苗接種計劃未達標，但他仍然為國家應付疫情所取得的進展感到高興。他又提醒國民：「新冠肺炎病毒仍未消失，人人都要做好本份，結束這場疫症。」這是自從拜登今年一月就職以來，在白宮舉行的最盛大活動。大約一千名從事服務性行業人士和軍人家眷應邀參加，一同享受漢堡包、西瓜、喝啤酒及觀賞煙花。拜登發言稱：「經歷了一年的疫症和孤立、一年的痛苦、恐懼和令人心碎的損失，從黑暗中站起來，今年七月四日是一個特別的慶祝日子。」他更指「我們永遠不想重回一年前的景況。新冠肺炎疫症不再令我們的國家癱瘓。我們有能力確保這種事情不會再發生。」他強調接種疫苗是預防變種病毒的最佳方法，並指：「這是你們可以做的最愛國的事情。」