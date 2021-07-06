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10分鐘吞76熱狗 美大胃王破紀錄衞冕

2021-07-06 列印
　　美國「大胃王」切斯納特（Joey Chestnut）周日在紐約舉行的國慶熱狗競食大賽中衞冕成功，並打破自己去年所創的紀錄，十分鐘內狂吞七十六隻熱狗！女「大胃王」萊斯科（Michelle Lesco）亦勇奪女子組冠軍。

　　來自印第安納州的切斯納特有「大白鯊」之稱，今年吞下熱狗的數量比他去年創下的紀錄多出一隻。今次已是他第十四次獲得這項比賽的冠軍。他在賽後接受ESPN電視台訪問時稱：「感覺良好。即使我感到有點不適，但場內有這麼多人為我歡呼喝采，給我動力，令我感覺很好。」



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