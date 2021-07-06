美國前總統卡特夫婦 慶祝結婚75周年

美國前總統卡特和他的妻子羅莎琳將於本月七日慶祝結婚七十五周年。他們本來已經是美國歷史上婚姻維持得最久的總統夫婦，而這個大日子是他們的另一個里程碑。兩夫婦一同接受傳媒訪問，卡特說：「這是一段完整的夥伴關係。」已屆九十六歲高齡的卡特，也是歷任美國總統當中最長壽的。他離開白宮後經常說，他一生中作出的最重要決定，是一九四五年愛上羅莎琳、隨即娶她為妻。卡特說：「兩夫婦每天都要和解及溝通。如果我們之間有意見，在解決之前不會去睡覺。」比卡特小三歲的羅莎琳也強調，最重要的是尋找共同興趣。她謂：「占美（卡特）和我經常尋找一些事情，一同去做。不過，每個人都要有私人空間，那真的是很重要的。」