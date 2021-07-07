韓二星准將涉性騷擾女下屬

南韓軍方再爆性騷擾女下屬醜聞。繼月前爆出有女兵被性侵後投訴無門並自殺的醜聞後，國防部長徐旭公開道歉及空軍參謀長李成龍引咎辭職後，周二再有一名二星准將涉嫌性騷擾一名女下屬，據報已被捕。當局沒有公佈詳情，也沒有公開涉案准將的姓名。南韓國防部發言人表示，當局對該涉案軍官「進行全面調查」後，將會採取適當的跟進行動，軍方將會向女受害人提供「法律和機構支援」。據悉，涉案二星准將與一批軍人晚飯過後，企圖不恰當地向一名女下屬要求身體接觸。南韓軍方接二連三爆出性醜聞，令公眾怒不可遏。在社交平台上，網民議論紛紛留言「狂轟」。其中一人留言道：「以這個比率，看來南韓女兵的主要敵人不是北韓，而是她們的男上司。」據報，在一個多月前空軍爆出一名姓李的空軍女士官在車上被一名男中士性侵犯後，因投訴無門最終自殺身亡的事件，令舉國震驚。﻿