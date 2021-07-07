美IT公司拒回應會否與黑客談判

美國佛羅里達州IT公司Kaseya日前被黑客和勒索軟件襲擊的事件引起各方關注。該公司行政總裁沃科拉周一受訪稱，估計全球各地有八百至一千五百家商業公司和機構受到影響，由於大多數「中招」的公司和機構是Kaseya「客戶的客戶」，因此很難準確評估破壞程度及計算金錢損失。沃科拉沒有透露Kaseya會否作出讓步，或向黑客開出條件。當被問到Kaseya會否與黑客談判或支付贖金時，沃科拉回應道：「我不會回答『是』、『不是』或『可能』。關於與恐怖份子進行談判，我們不予置評。」Kaseya是一家專門提供軟件工具給IT外判公司和店舖，為一些中小企和很難自設IT部門的公司提供服務，而供應的VSA工具被黑客入侵及破壞導致事件。﻿