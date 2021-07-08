大蛇潛馬桶 偷襲如廁男

奧地利一名六十五歲男子在家中上廁所時，突遭到一條一點六米長的蟒蛇咬傷下體，所幸只受到輕傷，沒有大礙。據悉，這條蛇顯然是從受害者鄰居「越獄」潛入受害人家的馬桶內。警方表示，目前有關部門正在調查這條蛇的主人是否有涉嫌過失造成他人身體傷害。事發本周一清晨六時多，該名六十五歲男子坐在家中馬桶上不久，「感覺生殖器部位被咬了一下」，他隨後在馬桶內發現了一條白色網紋蟒，讓他大吃一驚，馬上報警。警方接獲通報後，與爬蟲類專家趕抵現場，研判這條蛇是從受害者鄰居、一名二十四歲年輕男子的公寓裏逃出來的，至於是如何溜進受害者廁所，警方表示還有待釐清，猜測可能是透過下水道進入。據悉該名鄰居還在公寓內養了十一條無毒的大蟒蛇和一隻壁虎。壁虎被放在他住所的飼養箱和抽屜裏。