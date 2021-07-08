  • 2021年7月8日 星期四
  • 29º
  • 83%
熱門： 港大中美樓7月7折光城者夏玉麟

日報新聞 > 國際

隕石墜台東　巨爆劃破夜空

2021-07-08 列印
　　台灣東部昨日約凌晨零時二分有巨大隕石墜落。由網上影片可見，隕石隕落期間閃燃爆了四次，光度照亮房屋，宜蘭及花蓮地區均有不少居民拍攝到隕石拖着長長火尾巴劃過天空，居民親眼目擊這天文奇景均表現興奮。

　　中央大學鹿林天文台也錄得這次天文現象，在社交專頁facebook公開影像，為凌晨零時二分在天文台東方，爆閃四次的巨大流星，並貼出清晰的監視錄影畫面。隕石墜落過程長約三十二秒，共爆了四次，並發出亮光及拖起長長的火尾巴。







想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd