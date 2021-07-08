杜魯多欲修補關係 原住民首獲委任總督

加拿大多所原住民寄宿學校舊址發現超過一千個無名墓塚的醜聞震驚國內外之際，總理杜魯多周二宣佈，擁有因紐特人血統的瑪麗‧西蒙（Mary Simon）將出任第三十任加拿大總督，成為加拿大首位原住民族裔的總督。杜魯多在新聞發佈會上說，英女皇伊利沙伯二世已經接受任命西蒙出任加拿大總督的建議。據悉，加拿大是英聯邦國家，英女皇是加拿大的國家元首，加拿大總督是英女皇的常駐代表，由加拿大總理推薦並由英女皇任命，任期五年。西蒙正式就職的時間尚未公佈，將是加拿大歷史上第一位來自原住民的總督，也將成為加拿大第五位女總督。而此際正值加方政府與原住民的關係惡化之際，杜魯多的推薦被指明顯是想修補兩者的關係。另有分析指，杜魯多拉攏原住民，是為在今年秋季大選做準備。