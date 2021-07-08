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阿富汗局勢升溫多國關閉領事館

2021-07-08 列印
　　隨美軍撤離阿富汗，阿富汗政府軍與塔利班武裝份子衝突不斷。

  俄羅斯及土耳其已關閉駐北部城鎮的領事館，伊朗、印度、巴基斯坦等國的領事館，就只提供有限度服務。



法新社引述伊朗外交部表示，阿富汗特使與塔利班代表在德黑蘭會面，商討阿富汗的後續局勢。

　　目前塔利班攻佔東北部的巴達赫尚省大部份地區，並控制全國逾半地區。報道指，過千名阿富汗士兵逃到鄰國塔吉克，塔吉克指不會將其送回國，同時會加派兵力駐守邊境。

　　美軍撤離阿富汗的進度已超九成。伊朗外長扎里夫對此表示歡迎，但警告阿富汗民眾與政府必須為當地的未來作出艱難的決定。

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