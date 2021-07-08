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海地總統遇刺亡　傳第一夫人傷重不治

2021-07-08 列印
　　海地總統莫伊茲在家中遇刺身亡，終年五十三歲。而俄羅斯衛星通訊社報道，第一夫人亦傷重不治，海地首都國際機場關閉。

  據報，是一批不明身份人士周三凌晨襲擊莫伊茲的私人住所。



　　據《衛報》報道，總理約瑟夫聲明證實莫伊茲遭到暗殺的消息，並聲稱行兇的是一個包含外國份子在內的「武裝突擊隊」。他指出，周二晚間至周三日凌晨，一群講西班牙語的身份不明人士，襲擊總統宅邸，導致元首身受重傷。

　　海地作為台灣的邦交國，有台媒指出，海地官方語言為法語，多數國民講海地克里奧爾語，年輕人或商務人士講英語，講西班牙語的人士並不多見。

　　臨時總統約瑟夫譴責行動是「可惡、不人道及野蠻行為」。

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