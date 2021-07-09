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內地野生大熊貓「降級」

2021-07-09 列印
　　以往內地野生大熊貓一直屬瀕危級別，不過經過當局的保育，現時的野生大熊貓數量達一千八百多隻，受威脅程度等級由瀕危降為易危。生態環境部自然生態保護司司長崔書紅在新聞發佈會上表示，內地已建立了較為完備的自然保護地體系，大面積自然生態系統得到有系統及完整地保護，野生生物生活環境得到有效改善。據報，野生大熊貓、藏羚羊、麋鹿等珍稀瀕危物種的生存狀況得到改善。部份珍稀瀕危物種種群逐步恢復，東北虎、東北豹、亞洲象等物種數量明顯增加。





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