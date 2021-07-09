  • 2021年7月9日 星期五
  • 34º
  • 61%
熱門： LOTRBNO港大學生會消費券炎明熹

日報新聞 > 國際

30高中生拒戴罩大鬧美航

2021-07-09 列印
　　美國航空日前有數十名拒絕戴口罩的青少年乘客鬧事，為此有航班被迫推遲一天起飛。據報，那群青少年乘客次日在航班上終於配合戴上口罩，警方沒有逮捕任何人。美國聯邦航空局周二發佈數據指，本年來已收到三千二百七十一起涉及乘客的飛行事件報告，其中二千四百七十五起與拒戴口罩有關。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd