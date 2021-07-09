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不滿被封殺滅聲 特朗普告fb及Google等

2021-07-09 列印
　　美國前總統特朗普周三宣佈，對facebook、Twitter和Google及該三間公司的行政總裁，提出集體訴訟，指控自己遭這些公司不當封殺及滅聲，言論自由受到侵犯，要求恢復他在相應網絡社交平台的帳號使用權限。特朗普自從被指引發他的支持者衝擊國會山莊後，facebook、Twitter以及Google旗下的YouTube平台都先後「封號」。特朗普周三宣佈：「本人以集體訴訟代表提告，指控科技大公司包括facebook、Twitter和Google，以及這些公司的行政總裁朱克伯格、多爾西和皮查伊。」

　　但法律專家指，此案不太可能奏效，因集體訴訟能不能成立，要由法院批准，而非訴訟當事人宣佈就算。且以往關於網絡社交平台封禁用戶帳號的訴訟，法院大多不予受理。





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