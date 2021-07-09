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金正恩參拜錦繡山太陽宮 粉碎身體抱恙傳聞

2021-07-09 列印
　　南韓自周三起，有關「北韓最高領導人金正恩抱恙」及「北韓有政變跡象」的傳聞，在各媒體廣泛流傳。但南韓國情院指，是沒有憑據的猜測。而周四北韓媒體發佈，金正恩前往錦繡山太陽宮參拜的相片及報道， 粉碎抱恙傳聞。從北韓媒體公開的圖片中可見，有五名政治局常務委員中最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、勞動黨組織書記趙甬元、內閣總理金德訓與金正恩一同站在最前排。另一政治局常委、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲則站在第三排。

　　南韓的韓聯社因此推測，上月因防疫工作怠慢被免職的政治局常務委員應是勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲，估計他被降級至政治局候補委員或部長級。





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