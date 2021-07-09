南韓的韓聯社因此推測，上月因防疫工作怠慢被免職的政治局常務委員應是勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲，估計他被降級至政治局候補委員或部長級。
金正恩參拜錦繡山太陽宮 粉碎身體抱恙傳聞
南韓的韓聯社因此推測，上月因防疫工作怠慢被免職的政治局常務委員應是勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲，估計他被降級至政治局候補委員或部長級。
疑承建商疏忽 逾８４０買家獲賠償 石屎強度不達標 柏傲莊兩座拆卸重建
本港新盤票王、由新世界及港鐵合作發展的大圍站上蓋項目「柏傲莊III」，第一座及第八座平台牆身的混凝土強度不達標，未必能支撐樓宇原先設計，新世界發展主動決定拆卸兩座已建成的十多層，並重新興建，同時撤換承...
2021-07-09
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花蓮十連震最強達5.4級 全島震動幸沒有傷亡
台灣花蓮繼前日見隕石外，更經常發生地震。而周三凌晨至周四清晨期間更地震達十次，最強為清晨六時十一分發生黎克特制五點四級地震，震源深度約九點六公里，震央位於花蓮壽豐鄉，而且台灣全島都感震動。周三凌晨的地震更震裂地下水管，水浸整條馬路，連夜搶修才恢復正常。幸好至今無傷亡及損毀報告。 據台灣的氣象部門記錄，花蓮由前日凌晨起有輕微地震，至晚上七時許開始，已陸續有多次強度為三級以上的地震，多達十次。台媒奇摩新聞指，周三凌晨三時二十一分壽豐再度發生黎克特制規模四點二、深度六點六公里的地震，並造成市區中華路跟德安二街口的地下水管爆裂，水從管路噴出漫流整條馬路，讓維修人員連夜整整搶修三小時...
2021-07-09
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內地野生大熊貓「降級」
以往內地野生大熊貓一直屬瀕危級別，不過經過當局的保育，現時的野生大熊貓數量達一千八百多隻，受威脅程度等級由瀕危降為易危。生態環境部自然生態保護司司長崔書紅在新聞發佈會上表示，內地已建立了較為完備的自然保護地體系，大面積自然生態系統得到有系統及完整地保護，野生生物生活環境得到有效改善。據報，野生大熊貓、藏羚羊、麋鹿等珍稀瀕危物種的生存狀況得到改善。部份珍稀瀕危物種種群逐步恢復，東北虎、東北豹、亞洲象等物種數量明顯增加。
2021-07-09
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藍籌屋苑錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城13座中層C室，面積853方呎，三房連套房間隔，議價後以1190萬元易手，呎價13951元。據悉，買家為...
2021-07-09
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資金湧美債 10年國債息續降 憂疫情損經濟 杜指挫259點
投資者憂慮新冠疫情打擊經濟復甦，資金湧入美債，令美債孳息持續下降，美股杜指周四早段一度挫536點，報34145點，跌幅1.55%；納指大跌293點或2%，報14371點；標指跌68點報4289點，跌幅...
2021-07-09
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烏龍球+爭議極刑 天佑英軍入決賽
英格蘭相隔五十五年打破大賽四強魔咒！周三歐洲國家盃四強，三獅在溫布萊主場有賴球迷全場吶喊，法定時間1:1逼和丹麥。戰至加時再得幸運之神眷顧，史達寧爭議性博得十二碼，哈利卡尼操刀宴客仍能補射攻入致勝球，天佑英軍反勝2:1，自六六世界盃再次躋身大型賽事決賽。 繼六六世盃封王後，英格蘭五度殺入大賽四強均飲恨而回，幸今次天佑英軍，周三之戰反勝2:1打破魔咒。今仗丹麥三十分鐘先憑丹斯加特直射罰球破網，不過三獅沒有潰散，領隊修夫基坦言多得主場球迷力量：「我們最大的優勢就是球迷，他們在己隊處於落後劣勢的時候，仍然堅定地支持我們。」 有球迷集氣加持，英格蘭落後僅九分鐘，便成功逼得丹...
2021-07-09
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【車情車趣】 無電不歡？平治EQA250、Tesla Model Y反應熱烈，精采電車陸續有來！
平治上星期開始在港首展全新EQA250，聽聞港、九兩地陳列室都人頭湧湧，不少車迷都想一睹這款「平民」電動車的風采，雖然代理已表明EQA今年配額早已售罄，新一批2022年製造貨源「一換一」已漲價兩萬元至...
2021-07-07
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貼地新人王拍拖搭港鐵 阿Jer安撫女友 放假即拖實行街
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社論——全城齊打氣 撐健兒衝獎牌
東京奧運會受新冠肺炎疫情影響，延期一年，於本月底舉行。香港運動員一共取得四十六張入場券，出戰三十八場比賽，是香港有史以來取得最多參賽資格的一屆，個別項目更有衝擊獎牌的希望。港人要出力，為香港健兒打氣，激勵他們爭取佳績，因為東奧極可能不設現場觀眾，場面會較為冷清。 奧運會是四年一度的體育盛事，各國健兒雲集，透過競賽，挑戰人類更高、更強、更快的極限，也透過公平比賽，增進國際間的友誼。但今次比賽，各國健兒在投入比賽以外，還要面對日本疫情反彈的挑戰。為防比賽發生病毒交叉感染，東奧當局除加強檢疫外，也限制健兒的活動範圍，各場館將閉門作賽，不讓觀眾進入。 可以想像，運動員投入比賽，也要...
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馬場浮世繪——史卓豐水痘病瘉周日復出
史卓豐早前因為出水痘而避戰了三個賽馬日，昨晨終於復課操馬，為於周日田戰復出做準備，全朝並連試多駒，包括周日參戰馬「虹鴻」和下周三參賽的「勁無比」。他表示臨煞科因病缺陣實在始料不及，只希望於周日和下周三的本季最後兩次賽事，均能交出好成績彌補損失。 馬場浮世繪
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