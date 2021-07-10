「監獄摩天輪」 空中大懲罰

以世界上最嚇人鬼屋著名於世的日本富士急樂園，近日在社交媒體推特上宣佈將對設施進行改裝，全新「監獄摩天輪」七月二十一日起與遊客見面。有網民指：「睇示意圖都讓我嚇到震。」亦有人稱：「手機如果從縫隙中掉落很危險啊！」不過，也有人表示：「感覺超好玩，對我來說根本不算懲罰。」由於富士急樂園因刺激到令人尖叫的遊樂設施著名，園方宣佈，將「魔改」園內的「閃亮之花摩天輪」，設置兩個「監獄摩天輪」的座艙，讓民眾一起來感受「高空囚犯」的刺激感。官方宣傳口號更表示：「被困在由不銹鋼製成的牢獄中，讓囚犯們在被風吹的籠子裏度過十一分鐘的懲罰。」「享受從縫隙中眺望遠方的刺激感。」 熱情地邀約民眾一起體會「高空懺悔」的快感。由網民留言的反應，這另類宣傳口號似乎吸引了不少特殊的人，有人稱：「我想被懲罰！」「感覺超好玩，對我來說根本不算懲罰！」