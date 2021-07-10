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拜登：塔利班無法與政府軍匹敵

2021-07-10 列印
■阿富汗警方檢查持槍人士的證件。美聯社
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　　美國倉卒從阿富汗撤軍所引發的亂局持續。美國總統拜登仍為撤軍行動辯護，指他不相信塔利班有能力控制阿富汗全國。中國就展開撤僑行動，於上周五派機往首都喀布爾接走二百一十名滯留的中國企業人員和公民。塔利班發言人蘇海爾就指，歡迎中國參與到阿富汗的重建與發展工作，並承諾保證中國人員的安全。阿富汗政府保安部門的官員周四證實，塔利班戰士繼續在國內不同地區加快發動攻勢，成功奪取了該國西部一個戰略性地區的控制權。

　　據報，區內一條連接阿富汗和伊朗的重要邊境通道已落入塔利班手中，政府軍和海關落荒而逃。在過去一周，塔利班武裝份子連攻該國與五鄰國的邊界接壤地區，包括伊朗、塔吉克、土庫曼、中國和巴基斯坦。拜登就指，塔利班只有大約七萬五千名戰士，無法與阿富汗三十萬政府軍匹敵。據悉目前塔利班和政府軍正在毗鄰烏茲別克的邊區爆激戰。



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