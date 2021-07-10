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瑞典小型飛機墜毀 九人全部罹難

2021-07-10 列印
　　瑞典中部城市厄勒布魯在周四發生一宗有一架小型飛機墜毀事故，機上九人全部罹難。首相勒文形容事故是悲劇，向遇難者家屬表示慰問。警方表示，意外調查部門已派小組到現場視察。新華社指，飛機起飛後不久墜毀在機場跑道上，隨後起火燃燒，大火已被撲滅。

　　據報，這架小型飛機載有九人，包括八名跳傘愛好者及飛行員，小型螺旋槳飛機墜毀後起火，事故原因未明。二○一九年七月曾經發生類似事故，瑞典北部城市於默奧附近一架小型飛機墜毀，包括跳傘愛好者和飛行員在內的九人全部遇難。





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