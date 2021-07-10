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加州旱災政府籲居民 把耗水量降低15%

2021-07-10 列印
　　美國加州旱災災情嚴重，當局呼籲居民節約用水，目標是要把耗水量降低百分之十五。加州州長紐瑟姆周四宣佈把旱災緊急狀態延長及擴大範圍，令到受影響的居民增加至佔全州人口的一半。他形容這是一次「大旱災」，呼籲居民合作，減少一些耗水的活動例如減少向寓所草坪淋水，以及縮短淋浴時間，希望能把全州耗水量降低百分之十五。

　　據官方「救救我們的水」網站資料，本年乾旱的情況比去年嚴重，是加州有紀錄以來第五個最乾旱的一年。上周橫掃美國西部和加拿大的熱浪，令情況進一步惡化。



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