邁阿密塌樓 43人仍下落不明

美國邁阿密上月底發生的住宅大廈部份倒塌事故，死亡人數增至八十六人，仍有四十三人下落不明。據巴拉圭外長阿塞韋多上周四證實，救援人員已尋回該國第一夫人的妹妹索菲婭、其丈夫佩滕吉爾和最年幼兒子的遺體，不過，兩人另外兩名孩子的下落仍未明。報道指，在死亡人數中有六十二人已確認身份，受風暴影響，工作人員一度暫停清理現場，現時倒塌部份已大致完成清理，救援人員開始進入未倒塌的樓層搜索，預料可加快進度。據報，消防預計仍要兩至三星期清理事故現場。調查人員正勘察與事故大樓結構幾乎相同的樓宇，協助找出塌樓原因。當局仍在調查事故原因，政府的聲明指，工程師完成大樓的初步勘察，調查人員表示，已抽取鋼筋水泥樣本化驗，希望有助找出倒塌原因。