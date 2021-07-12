奧斯威辛集中營最後倖存者 96歲高齡離世

納粹德國二戰時期在波蘭設置的奧斯威辛集中營最後倖存者之一、九十六歲的貝哈拉諾（Esther Bejarano），上周六在德國漢堡一所醫院離世。德國外長馬斯在社交網站悼念貝哈拉諾，指她得以倖存，是因為在集中營演奏手風琴，讚揚她是對抗種族主義和反猶太主義的重要聲音。貝哈拉諾在父母及姐妹被納粹殺害後，被送到集中營，初期負責搬石，後來得知集中營正尋找手風琴樂手，不懂演奏手風琴的貝哈拉諾主動請纓，加入由四十名女囚犯組成的女子管弦樂團。