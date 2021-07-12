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烏克蘭非法「礦場」 透過PS4挖加密貨幣

2021-07-12 列印
　　烏克蘭國家安全局在一個舊倉庫破獲一個非法加密貨幣礦場，疑犯涉嫌在該礦場偷接城市電網，透過假電表偷挖加密貨幣；當局在倉庫內，發現多達三千八百部PS4遊戲機。報道指，PS4挖礦效率遠不及顯卡，不過從疑犯在舊倉庫安裝假電表偷電一事看來，追求效率顯然不是他們主要目的。據報，烏克蘭國家安全局執法部門在本月八日，於文尼察市一間舊倉庫破獲一個非法加密貨幣礦場。執法人員在現場檢獲五百張顯卡、五十多個處理器及多達三千八百部PS4遊戲機。



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