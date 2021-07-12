歐國盃決賽前 英女皇向英格蘭球員送上祝福

英國最近因歐洲國家盃而陷入成功「一雪前恥」和「奪標」的狂熱中，而歐洲國家盃決賽英格蘭對意大利，將於本港時間周一凌晨在倫敦溫布萊球場爭奪冠軍。這次連英女皇伊利沙伯二世在作賽前夕，向英格蘭球員送上祝福。而英國首相約翰遜則在唐寧街外展示國旗。據英國皇室在社交網站上發佈的英女皇祝福信中提到，英格蘭在一九六六年奪得世界盃時，當時自己有幸將獎盃頒給英格蘭隊長卜比摩亞，她明白贏得一項重要國際足球賽錦標，對職業球員的意義。她向代表隊送上美好祝願，祝褔英格蘭打入歐洲國家盃決賽，希望歷史不單止記錄球隊的成功，還有球隊上下的精神、承諾及自豪。