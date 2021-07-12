最美脫北女近照曝光 疑整容過度變「膠面」

曾因勇敢脫北而聲名大噪的北韓女子朴研美（박연미），因清純的外貌而備受關注。近年來已經定居美國的朴研美不時在社交媒體上分享生活日常，卻有眼利的網友發覺她的樣貌大變，質疑是否「過度整容」引起熱議。現年二十七歲的北韓女子朴研美，與美籍丈夫育有一子。除了在世界各地演講外，亦使用社交媒體分享個人生活，包括穿著華麗禮服出席宴會、家庭旅行或是日常生活照。不過近來有網友發現，其面容和當年出書封面照的清純樣子判若兩人，臉部變得相當「膠」，十分不自然。不少人質疑她是否過度整容「簡直不像是同一人」、「難道是過於享受名氣的關係嗎？氣質都變了。」