連劈廿幾刀！ 大馬美女十秒開榴槤

榴槤這種水果除了味道古怪，長滿利刺的外形也時常令人覺得好難處理，一般人想要自行打開並非易事。而最近網傳一段一名賣水果的妙齡女子以嫺熟刀法開榴槤的影片，不僅現場顧客看到驚呼連連，也在網上引發網友議論紛紛。影片中顯示在某處果欄，一名身穿黑色上衣露臍短牛仔褲的年輕女子單手拿著一個榴槤，右手則持刀快速劈砍，過程中不斷轉動榴槤，卻刀刀精準命中正確位置，十秒間連砍了二十幾刀後，再將榴槤放置在桌枱上剝開。嫺熟的刀功令一旁觀看的客人不斷發出驚呼聲。