台「詭異黑點滷蛋」  網民驚呼：好噁心！

近日台灣有網民上載一張詭異黑點的滷蛋 ，急問「是壞掉了，還是飼料的關係？」，迅即在網上引起熱議，不少人驚呼「要是我我應該不敢吃」，及「微發霉嗎？」該名網民在社交網《爆怨2公社》facebook上載一張照片，相中的幾顆蛋白上佈滿了詭異黑點，猶如發霉引發網友熱議。有網友立即拆解原因，指「產生化學變化（硫化鐵）不要吃、煮白煮蛋時鐵鍋加醋、容易造成這個情形」、「如果用鐵鍋或不純的不鏽鋼又加醋……會容易化學變化……就會這樣」； 不過不少網友就指「要是我應該不敢吃」和「好噁心」等。