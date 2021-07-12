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台「詭異黑點滷蛋」  網民驚呼：好噁心！

2021-07-12 列印
■台灣有滷蛋佈滿詭異黑點，網友指「好噁心」。《爆怨2公社》facebook
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　　近日台灣有網民上載一張詭異黑點的滷蛋 ，急問「是壞掉了，還是飼料的關係？」，迅即在網上引起熱議，不少人驚呼「要是我我應該不敢吃」，及「微發霉嗎？」

　　該名網民在社交網《爆怨2公社》facebook上載一張照片，相中的幾顆蛋白上佈滿了詭異黑點，猶如發霉引發網友熱議。有網友立即拆解原因，指「產生化學變化（硫化鐵）不要吃、煮白煮蛋時鐵鍋加醋、容易造成這個情形」、「如果用鐵鍋或不純的不鏽鋼又加醋……會容易化學變化……就會這樣」； 不過不少網友就指「要是我應該不敢吃」和「好噁心」等。





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