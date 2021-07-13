  • 2021年7月13日 星期二
  • 33º
  • 61%
熱門： 大埔劏房命案港大七一刺警肥媽打針優惠

日報新聞 > 國際

「祝融號」火星車 順利航行逾410米

2021-07-13 列印
「祝融號」火星車 順利航行逾410米
「祝融號」火星車 順利航行逾410米
Previous Next

　　本年五月登陸火星的中國探測車「祝融號」，已累計行駛超四百一十多米，工作狀況正常。本月初「祝融號」的「數字人」參加了第四屆世界人工智能大會，並客串助理主持人。國家航天局表示，截至周日（11日）晚上八時，火星車「祝融號」已在火星表面累計行駛超過四百一十多米，正在為「祝融號」火星車提供中繼通訊服務的天問一號環繞器在軌運行三百五十三日，地火距離三億七千零七十（千米），它的工作狀況正常。

　　此外，火星車的官方微博在七月八日更發表，火星車的「數字人」參加第四屆世界人工智能大會的消息。它指「看到好多最新的AI技術成果和科技大咖，我還客串助理主持人，和百度李廠長互動了一把。」





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd