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環球影城搭「鬼滅列車」 加入鬼殺隊戰鬥

2021-07-13 列印
環球影城搭「鬼滅列車」 加入鬼殺隊戰鬥
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　　日本的樂園近日都開放新設施，並藉奧運熱吸客。大阪環球影城與人氣動漫作品《鬼滅之刃》合作，將從九月十七日到明年二月十三日推出期間限定的相關機動遊戲設施，讓遊客搭上「無限列車」，親身體驗劇中鬼殺隊與鬼的戰鬥。環球影城以刷新日本電影票房紀錄的《劇場版鬼滅之刃無限列車篇》為主題，將推出期間限定的「鬼滅之刃XR RIDE」。遊客可以佩戴VR裝置坐上過山車，有如置身劇中的「無限列車」。屆時遊客將會與劇中角色相遇，捲入鬼殺隊在列車上與鬼的戰鬥中，體驗到主角竈門炭治郎的必殺技，以及眼前各個角色的劍技與氣息等。此外，另有其他設施可聽到鬼滅之刃的角色對話與音樂等，並將推出合作餐飲與周邊商品。





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