布蘭森終圓兒時太空夢「畢生難忘」

英國億萬富豪布蘭森周日順利完成探索離地八十六公里的太空邊緣之旅，並安全降落。期間布蘭森和另外五名機組人員體驗了無重力的漂浮狀態，布蘭森直嚷着已實現童年夢想，形容今次太空之旅是「畢生難忘的經歷」。而為幫助更多人進入太空，維珍銀河已與慈善籌款平台Omaze合作，捐款者可以參加抽獎，有機會贏得維珍銀河太空遊的兩張免費機票。經過約一小時前往太空行程後，布蘭森於美國東岸時間周日早上十一時四十分（香港時間周日晚上十一時四十分）左右，乘坐旗下維珍銀河太空飛機「團結號」（VSS Unity）返回新墨西哥州美國太空港。期間布蘭森在機艙往外見到地球邊緣時，他感慨：「獻給在下面的所有孩子，我曾是一個懷有夢想的小孩，看着星星；現在，我是個在太空船內的大人，和許多很棒的大人在一起，俯瞰我們美麗、美麗的地球。獻給下一代的夢想家。如果我們能做到，想像你也能做到。」