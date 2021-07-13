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美驅逐艦闖西沙 解放軍警告驅離

2021-07-13 列印
美驅逐艦闖西沙 解放軍警告驅離
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　　南海再起風雲。中國解放軍南部戰區發言人表示，美國海軍導彈驅逐艦本福德號（USS Benfold）未經中國政府批准，擅闖西沙領海，解放軍南部戰區全程跟蹤監視，並警告驅離。

　　美軍回應稱，艦艇屬於「無害通過」，毋須事先通知或尋求批准。



　　發言人強烈譴責及堅決反對美軍行動，指西沙群島屬中方領土，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，形容是美方「製造南海軍事化的又一鐵證，是不折不扣的南海安全風險製造者」。

　　中方促美停止挑釁行為，嚴格管控海空軍事活動，否則一切後果由美方承擔。

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