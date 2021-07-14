美國微軟公司創辦人比爾蓋茲上周出席愛達荷州太陽谷「億萬富豪夏令營」活動期間，談及他和結婚二十七年的妻子梅琳達離婚的問題，坦承是自己的錯。據報他當時情緒有點激動，似是眼眶含淚。比爾蓋茲在活動期間談及他和梅琳達辦理離婚的事宜。報道指當時蓋茲剛談完氣候變化的問題，全國廣播公財經頻道（CNBC）主持奎克問及他和梅琳達離婚及蓋茲基金會未來動向的問題。在全國廣播公財經頻道（CNBC）主持奎克的詢問下，比爾蓋茲據報在談及離婚的主因時，並沒有使用「婚外情」的字眼來形容。有出席者受訪時透露：「他（比爾蓋茲）坦承犯錯，他基本上承認離婚是他的錯。」又續稱：「他有點兒激動，可能眼眶含淚。」另有出席者形容比爾蓋茲看來情緒激動，有人嘗試找他說話時，他拒絕對方。據美國傳媒早前報道，在二○一九年，微軟公司收到員工舉報，表示比爾蓋茲與一名女下屬由二○○○年開始「不恰當」的性關係。其後，微軟董事會成員聘請律師對事件展開調查。而比爾蓋茲在翌年辭去董事一職，其女發言人承認約二十年前比爾蓋茲曾有婚外情，但否認這與他離開董事局有關。在婚外情事件曝光後，有數名知情人士向傳媒透露，指比爾蓋茲曾經追求多名在微軟以及蓋茲基金會工作的女員工。太陽谷上周冠蓋雲集，除了比爾蓋茲外，出席活動的億萬富豪還包括巴菲特、庫克、朱克伯格及貝索斯等人，估計出席者的身家加起來接近一萬億美元（七萬八千億港元）。期間，他們除了彼此交流、從事各種休閒活動，據報也談論某些大交易。