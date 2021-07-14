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美批六國種族滅絕和暴行 中國外交部指荒謬至極

2021-07-14 列印
■美國國務卿布林肯表示，會運用外交及金融等所有工具，形成國際壓力，抗反人道暴行。美聯社
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　　美國國務院發表種族種滅絕及暴行防治的報告，再點名批評中國等六個國家的種族滅絕和暴行。中國外交部批評美方說法荒謬至極。同日日本政府內閣公佈新版防衞白皮書，首次明確指出「台灣形勢的穩定對日本安全保障和國際社會的穩定至關重要」，亦首次將台灣從中國的章節抽離。中方批評日本一些政客接連在涉台問題上發表錯誤言論，對此堅決反對。

　　美國種族種滅絕及暴行防治的報告將緬甸、新疆、埃塞俄比亞、伊拉克、敍利亞及南蘇丹，列為暴行高風險國家及地區。國務卿布林肯表示，會運用外交及金融等工具，對抗反人道暴行。又指美方已採取行動反制北京，包括去年七月及今年三月都先後制裁中方前任及現任官員。



　　中國外交部稱，美方再次污衊中國政府在新疆犯下所謂種族滅絕和反人類罪，這是本世紀最大謊言。美方炒作鼓譟涉疆謊言，以疆制華的政治圖謀昭然若揭，只能以可恥的失敗告終。

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