  • 2021年7月14日 星期三
  • 29º
  • 80%
熱門： 大埔劏房命案港大七一刺警肥媽打針優惠

日報新聞 > 國際

前總統入獄惹騷動釀10死 南非平亂近490人被捕

2021-07-14 列印
■祖馬因蔑視法庭罪被裁定罪成，於上周開始服刑。 美聯社
Previous Next

　　南非前總統祖馬上周入獄服刑而觸發的騷亂，死亡人數已上升至十人。現任總統拉馬福薩周一下令出動軍隊，協助警方止暴制亂及制止暴徒繼續搶掠。外電報道指，有近四百九十人被捕，拉馬福薩形容這場致命騷亂是南非結束種族隔離政策後未見過的。

　　周一，德班市和約翰尼斯堡仍然有商店被搶掠。在場的警員只是在旁觀看，無法制止。一些暴徒施施然從商店抬走電視機、微波爐、衣服和其他貨品，混亂持續了數小時。而在約翰內斯堡，有記者親睹街上躺了一具屍體。市郊上空有直升機盤旋。



　　據報，祖馬因蔑視法庭罪被裁定罪成，於上周開始十五個月刑期，引發他的支持者不滿和反抗，其代表律師指祖馬所受的懲罰，超過了因為他不遵守法庭命令所應受的懲罰。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd