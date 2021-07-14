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金正恩「新歡」曝光 大合照親密地位非凡

2021-07-14 列印
■金玉珠與金正恩在大合照中姿態親密。網上圖片
■北韓女歌手金玉珠，被封為金正恩御用女歌手。網上圖片
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        北韓領導人金正恩近日出席藝術家頒獎儀式，並頒發勳章給多位藝術家。一直被封為「金正恩御用女歌手」的金玉珠，此次更被金正恩封為「人民演員」，據報這是北韓藝術界的最高榮耀。外界推測，金正恩有意力捧金玉珠，以抗南韓的「韓流」。此外由於兩人在大合照中姿態親密，亦引起南韓媒體對兩人關係的推測。

　　南韓媒體《朝鮮日報》報道，北韓的「人民演員」稱號，通常是在藝術領域取得最高成就者才有資格獲得，但現時只有三十多歲的「金正恩御用女歌手」金玉珠獲頒狀況罕見，成六年來唯一一人，就連被指是金正恩「前女友」的玄松月亦沒有獲此殊榮。



　　在頒獎儀式大合照中，可見金玉珠身體靠着金正恩，手還放在金正恩的大腿附近。有報道指，這證明她的地位非凡。

　　《朝鮮日報》指本年六月中的勞動黨第八屆三中全會的會後藝術表演，二十六首曲目中金玉珠一人唱了二十二首，而金正恩還二度要求金玉珠繼續演出，足見其地位在北韓不同凡響。
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