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「波音 787」出問題 暫時減產

2021-07-15 列印
　　美國波音飛機公司研發的「波音 787」飛機出現問題，涉及「生產質素」，公司昨日決定暫時減產，並尋找解決方法。波音公司生產的飛機近年接連出現問題，最新這宗事故為公司聲譽及前景帶來打擊。美國聯邦航空管理局（FAA）指，發現部份「波音 787」飛機機鼻部份出現問題，涉及「生產質素」，雖然問題沒對飛行安全構成威脅，但波音公司承諾會解決問題後才付運新貨，目前已派員監視。

　　此外，波音亦會分析其他已付運及投入服務的「波音 787」飛機，以確定是否出現同樣問題。



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