南非商店遭搶掠縱火爆人踩人慘劇

南非前總統祖馬上周入獄服刑，觸發大規模騷亂，但暴力衝突愈演愈烈，軍警施放暈眩彈和發射橡膠子彈驅散滋事份子，死亡人數昨日上升至七十二人，至今共有一千二百三十四人被捕。當局表示，一些商店被搶掠及縱火，期間觸發人踩人事件，多人被踩死。南非當局表示，情況最嚴重的兩個省份，祖馬家鄉所在的瓜祖魯那他省有二十七人死亡，而大城市約翰尼斯堡所屬的豪登省則有四十五人喪生。除了發生人踩人慘劇外，一些地區發生爆炸和槍擊事件，導致傷亡，警方會對每一宗死亡個案進行調查。服務二十七年的Alex FM社區電台，在當地時間周二凌晨二時許，被大批暴徒強行闖入及肆意破壞，期間有人搶走價值五百萬南非蘭特（約二百七十萬港元）的器材。該台於周二被迫暫停廣播。當局指，許多地區都發生搶掠事件。暴徒肆無忌憚，從商店和超市搬走食物、電器、酒、衣服和其他貨品。當局已出動二千五百名軍人協助警方平亂，至今共有一千二百三十四人被捕，但局面仍然未受控制。被捕者當中有婦孺和老人家，他們都涉嫌參與搶掠。當局再三警告民眾，不要利用社交媒體鼓吹其他人上街及煽動暴力。