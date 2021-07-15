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家長怒吼：害死人疑似「樂高」真槍

2021-07-15 列印
家長怒吼：害死人疑似「樂高」真槍
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　　一款外貌像「樂高」（Lego）積木玩具的真槍在美國引起激烈爭議。總部設在猶他州的槍械製造商Culper Precision出售這款紅、藍、黃色的「Block 19」真槍，其外貌驟眼看是用Lego砌出來的，每把售價由五百四十九美元至七百六十五美元（約四千三百港元至六千港元）不等。該公司於六月二十四日在社交網站Instagram宣傳時表示：「兒時夢想成真。槍械有趣。射擊有趣，全自動三十發子彈有趣。」

　　美國的槍械暴力案件嚴重，數以百計的小孩子成為槍下亡魂，引起社會人士關注。該公司在這個時候生產這款產品，令人感到不滿。丹麥樂高公司已經要求 Culper Precision 停止生產和出售有關產品。爭取收緊槍械管制法例的「母親要求行動」組織的創辦人沃特斯接受《華盛頓郵報》訪問時她形容，第一眼看到有關產品時，感到嘔心，覺得會「害死未成年人」。



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