美麥記改善待遇 助員工疫後重投職場

美國麥當勞快餐集團正積極為疫症結束後重振業務作出準備，包括改善招聘條件，提高時薪、為員工提供幼兒看顧服務及為他們的孩子提供教育津貼等，希望吸引多些人在新冠肺炎疫情結束後，重新投入工作。新冠肺炎疫情去年在美國大爆發期間，麥當勞集團像其他許多商業機構一樣，業務大受打擊而被迫裁員。該集團期望隨著疫情紓緩，重開一些已關閉了的分店及重新招聘員工。現時，該集團在美國的大部份分店都是特許經營權的形式經營。一些分店在母公司的協助下，為員工提供不同形式的福利。同時，集團收集了旗下五千名員工和經理的意見後，提出「員工價值主張」的計劃，讓願意加入該集團工作的員工有新的體驗。其中一項計劃是，如果新員工在很短的時間內獲通知要上班，公司會為他們提供幼兒看顧服務，有專人幫他們照顧孩子。一些特許經營者同意提高時薪、改善其他福利及提供更具吸引力的工作環境，以求吸引多些人入職。母公司今年五月已宣佈，計劃在二○二四年之時把時薪提高至十五美元（約一百一十七港元）。