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夫婦觸摸瀕危海豹判罰款

2021-07-15 列印
夫婦觸摸瀕危海豹判罰款
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　　一對來自美國路易斯安那州的新婚夫婦在夏威夷度蜜月期間，伸手觸摸一隻瀕危絕種的夏威夷僧海豹（Hawaiian monk seal），被人拍成短片及上載到社交網站，引起爭議。當局展開調查及判處該對夫婦罰款。《檀香山星廣報》周二引述一位名叫史提芬男子說，該對夫婦對今次事件深感抱歉。他們說：「我們愛夏威夷和夏威夷文化。我們無意冒犯任何人。」上載到Tiktok和其他社交媒體的短片顯示，一名女子於上月在考愛島一個海灘上，伸手觸摸一隻夏威夷僧海豹。那隻僧海豹當時在海灘上休息，被摸後抬高頭及作勢反擊，該名女子感到驚慌及跑開。



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