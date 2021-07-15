三兄妹樹下自拍遭雷劈傷

近日，英國伯克郡兄弟姐妹三人在樹下避雨自拍時，按快門瞬間，一道閃電恰巧劈下，三人被擊中後燒傷，隨後被路人扶起送院救治，幸運是他們均無生命危險。據報，Rachel、Isobel與Andrew Jobson三兄弟姐妹，事發當日戶外騎單車時，遇上傾盆大雨，他們在一棵樹下避雨，並決定拍幾張自拍照。令人難以置信的是，其中一張照片拍下他們被雷電擊中的那一瞬間。二十三歲的Isobel之前發生過一次單車意外，手臂上還留有一塊鈦金屬板，他們的家人認為這可能是他們被閃電擊中的原因。幸好當時有目擊者幫助三人，並叫來了救護車。他們被送往醫院，接受燒傷治療，但從之後的自拍照中可以看出，他們並沒有受到嚴重傷害。