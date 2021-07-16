德國萊茵蘭暴雨 增至33死十失蹤

德國西部萊茵蘭——普法爾茨州暴雨成災，引發河水氾濫，衝毀多幢房屋，死亡人數增至三十三人，數十人失蹤。同時，暴雨亦影響鄰國比利時及荷蘭，其中比利時亦有兩人死亡。受暴雨及洪水影響，德國多條高速公路水浸，鐵路停駛，萊茵河船運亦暫停。西部城市科布倫茨的警方表示，當地有十八人死亡，其中在舒爾德村，一共有六幢房屋倒塌，導致多人失蹤。另外，一名八十二歲男子在被洪水淹沒的地牢摔倒後死亡。在德國北威州的奧伊斯基興縣，有八人死亡；波恩以南的葡萄產區阿爾韋勒縣，亦有四人喪生，三十人失聯，約五十人被困屋頂。死者包括兩名參與救援行動的消防員，多人因為地窖水浸喪生。同時，暴雨亦影響鄰國比利時，當局警告東部城市列日一條河道將會氾濫，主要高速公路被淹沒、鐵路交通亦暫停，呼籲做好預防措施。此外，荷蘭接壤德國邊境亦河水暴漲，當局出動七十名軍人協助疏散民眾，並在河堤堆放沙包。在荷蘭南部城市法爾肯堡，當局憂慮洪水威脅民眾，連夜疏散一間療養院內的住院人士。